Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael 'in yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika

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