Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır

03.09.2022 21:26
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah beyazlı takım, yarın saat 10.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gidecek.

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Kaynak: AA

Valerien Ismael, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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