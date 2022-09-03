Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık bir saat sürdü.
Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Siyah beyazlı takım, yarın saat 10.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya gidecek.
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