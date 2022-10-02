Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet hasreti sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe'ye üstünlük kurmayı başaramadı.

Rakibi karşısında ilk yarıda etkili olamayan ve pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde 4. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında elde ettiği beraberlikle puanını 15'e yükseltti.

Galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Sezonun ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'la berabere kaldıktan sonra üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş, derbiyle birlikte galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Ligin 6. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 7. haftada ise İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe maçını da beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, son 3 maçta 2 puan alabilirken, 7 puanlık kayıp yaşadı.

Beşiktaş direğe takıldı

Siyah-beyazlı takım adına karşılaşmanın en şanssız pozisyonu 89. dakikada yaşandı.

Rachid Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

Ismael ikinci derbisinde de galibiyet göremedi

Fenerbahçe maçıyla birlikte ikinci kez bir derbide Beşiktaş'ın başında yer alan teknik direktör Valerien Ismael, bu müsabakada da galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş'taki ilk derbi heyecanını geçen sezon yine Fenerbahçe karşısında yaşayan tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, söz konusu mücadeleyi de 1-1 berabere tamamlamıştı.

Fenerbahçe'ye iç sahada yine kaybetmedi

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı son 8 derbi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son iç saha yenilgisini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 8 karşılaşmada 3 galibiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş son 8 derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.