Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

24.09.2022 16:58
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda bir süre pas idmanları yapan siyah-beyazlı ekip, çift kale taktik maçla günü tamamladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına 27 Eylül Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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