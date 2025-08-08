Beşiktaş, St. Patrick's'i 4-1 ile geçti - Son Dakika
Beşiktaş, St. Patrick's'i 4-1 ile geçti

08.08.2025 00:01
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i 4-1 yenerek büyük avantaj sağladı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's ekibini deplasmanda 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, tur için büyük avantaj sağladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına iki maçta da yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Beşiktaş, 10 bin kişilik Tallaght Stadı'ndaki maçta rakibine karşı büyük üstünlük kurarak sahadan farklı galip ayrılmasını bildi.

İlk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline alan ve kanatlardan etkili gelmeye başlayan Beşiktaş, yarım saatlik bölümde 1 gol ve asist üreten Joao Mario'nun öne çıkan performansıyla golü bulmakta zorlanmadı. Öne geçtikten sonra baskısını artıran ve yeni transferi Abraham'ı ceza alanında topla buluşturan siyah-beyazlılar, İngiliz yıldızın "hat trick" yapmasıyla ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

İkinci yarıya golle başlayan St. Patrick's'in farkı azaltmak için baskısını artırdığı dakikalarda kaleci Mert, kritik bir kurtarışla takımının ritminin bozulmasına engel oldu.

Zaman zaman savunmasında boşluklar verse de skoru korumasını bilen Beşiktaş, İrlanda'dan istediği skor avantajıyla ayrıldı.

Beşiktaş, rövanş müsabakasında 14 Ağustos Perşembe günü St. Patrick's'i Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Turu geçen ekip, play-off turunda Lausanne-Astana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İrlanda takımlarına karşı ilk maçta galibiyet

Avrupa kupalarında ilk kez bir İrlanda takımıyla eşleşen Beşiktaş, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Joao Mario ve Abraham (3) kaydetti.

Geçen sezon Başakşehir ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda eşleşen ve iki maçta da galip gelemeyen St. Patrick's ise yine sahadan istediği sonuçla ayrılamadı.

İrlanda ekibi, Başakşehir ile ilk maçta sahasında golsüz berabere kalmış, rövanş mücadelesini İstanbul'da 2-0 kaybederek elenmişti.

Sezonun ilk galibiyeti Dublin'de geldi

Shakhtar Donetsk karşısında kalesinde iki maçta 6 gol gören ve ortaya koyduğu futbolla tepki çeken Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini St. Patrick's karşısında aldı.

Evindeki son 4 Avrupa kupası maçında gol yemeyen rakibine karşı baştan sona üstün bir oyunla farklı galibiyete uzanan siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi taraftarlarına umut verdi.

Joao Mario gollerine devam etti

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Joao Mario, St. Patrick's karşısında da ağları havalandırdı.

Tecrübeli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçın ardından İrlanda ekibi karşısında da golünü kaydetti.

Joao Mario, takımını St. Patrick's karşısında 8. dakikada öne geçiren golü atarken, bu sezon 2. kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Tammy Abraham "hat trick" yaparak tarihe geçti

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, St. Patrick's karşısında ilk yarıda attığı 3 golle yıldızlaştı. Abraham, siyah-beyazlı kulübün tarihinde bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında hat trick yapan ilk oyuncu oldu.

Abraham 14, 23 ve penaltıdan 43. dakikada rakip fileleri sarsarak takımının devreye 4-0 önde girmesine katkı sağladı.

Tammy Abraham, 29 dakikada "hat trick" yaparak siyah-beyazlı formayla gollerine devam etti.

Shakhtar Donetsk ile İstanbul'da oynanan müsabakada da penaltıdan 1 gol kaydeden İngiliz santrfor, Beşiktaş formasıyla gol sayısını 4'e çıkardı.

Rashica kadroda yer almadı

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, hastalığı nedeniyle St. Patrick's maçı kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmadan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Rashica'nın hastalandığı için kadrodan çıkarıldığını belirtti.

Norveçli teknik adam, 29 yaşındaki oyuncunun otelde kaldığını dile getirdi.

Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı

Siyah-beyazlı takım, St. Patrick's karşısında da kalesini gole kapatamadı.

İrlanda ekibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, 49. dakikada Simon Power'ın golüne engel olamadı.

Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynanan iki maçta da kalesinde toplam 6 gol (4-2 ve 2-0'lık sonuçlarla) görmüştü.

?Lausanne, ilk maçı 3-1 kazandı

Beşiktaş'ın St. Patrick's'i elemesi halinde play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede Lausanne, sahasında Astana'yı 3-1 yendi.

İsviçre temsilcisi, konuk ettiği Kazak rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

Beşiktaş, St. Patrick's'i geçmesi durumunda lig aşamasına kalabilmek için Lausanne-Astana karşılaşmasının kazananıyla play-off'ta karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

