Spor

Beşiktaş St. Patrick's'i Ağırlıyor

14.08.2025 22:04
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's ile karşılaşıyor; ilk yarı 1-2 konuk ekip önde.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk devresi konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol taraftan yapılan ortada top ceza sahası içindeki Gabriel Paulista'nın eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Antonio Nobre, ardından VAR tavsiyesiyle monitörde pozisyonu inceleyip penaltı noktasını gösterdi.

3. dakikada penaltıda topun başına geçen Conor Carty sol tarafa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

13. dakikada sağ taraftan Arroyo'nun ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Abraham, uzak direğe kafa vuruşunda kaleci Anang topu kurtardı.

34. dakikada Baggley'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazında Carty topu kale önüne çevirdi. Top, kafalardan sektikten sonra altıpasın gerisindeki McLaughin'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

43. dakikada Rashica'nın sol tarafta çizgiden çevirdiği topa kale önünde Abraham dokundu. Açılan topu önünde bulan Demir Ege'nin sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

Stat: Tüpraş

Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Riberio, Nelson Pereira

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Rafa Silva, Milot Rashica, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Yılmaz, Joao Mario, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

St. Patrick's: Joseph Anang, Axel Sjöberg, Ryan McLaughin, Joseph Redmond, Luke Turner, Barry Crowe-Baggley, Darren Robinson, Al Amin Kazeem, Kian Leavy, Jake Mulraney, Conor Carty

Yedekler: Danny Rogers, Sean Molloy, Tom Grivosti, Jason McClelland, Jamie Lennon, Christopher Forrester, Brandon Kavanagh, Simon Power, Jordan Garrick, Billy Hayes, Mason Melia

Teknik Direktör: Stephen Kenny

Goller: Demir Ege Tıknaz (dk. 43) (Beşiktaş), Conor Carty (dk. 3 pen.), Ryan McLaughin (dk. 34) (St. Patrick's) - İSTANBUL

