BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, St. Patrick's Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?