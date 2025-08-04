Beşiktaş, St. Patrick's Maçına Hazırlanıyor

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's ile 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, 1 saat 40 dakika sürdü.
Koşuyla başlayan antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç yapan siyah-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.
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