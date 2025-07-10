Beşiktaş, St. Pölten'i 2-0 Yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, St. Pölten'i 2-0 Yendi

10.07.2025 22:10
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 mağlup etti.

SANKT Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bu ülkenin takımlarından St. Pölten'i 2-0 yendi.

Beşiktaş, NV Arena'da oynanan karşılaşmada sahaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Amir Hadziahmetovic, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti ve gol sesi çıkmadı.

Siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya 11 oyuncu değişikliğiyle başladı. Beşiktaş soyunma odasından Göktuğ Baytekin, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Can Keleş, Fahri Kerem Ay ve Semih Kılıçsoy 11'iyle döndü.

Siyah-beyazlı ekip, 49. dakikada öne geçti. Beşiktaş atağında Tayfur Bingöl'ün sağ kanattan altıpas içine yaptığı ortada Semih Kılıçsoy boş pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Maçın 53. dakikasında Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte rakibine rağmen kafa vuruşunu yapan Salih Uçan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

Kalan sürede başka gol olmazken Beşiktaş, Avusturya ekibini 2-0 mağlup etti.

Maça yedek kulübesinde başlayan kaleciler Emre Bilgin ve Emir Yaşar'ın yanı sıra Mustafa Azem Yortaç, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Moatasem Al-Musrati ve Elan Ricardo ise karşılaşmada süre alamadı.

David Jurasek, ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, St. Pölten karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferlerden David Jurasek'i Avusturya ekibiyle oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görevlendirdi.

Çek sol bek, St. Pölten karşısında 45 dakika sahada kaldı.

Beş futbolcu, kadroda yer almadı

Beşiktaş'ın St. Pölten ile oynadığı hazırlık maçında siyah-beyazlı takımdan beş oyuncu müsabaka kadrosunda yer almadı.

Yeni transferlerden Tammy Abraham, hazır olmadığı gerekçesiyle maçta forma giymedi.

Öte yandan kaleci Mert Günok, Ernest Muçi ve Milot Rashica da karşılaşmada formasından uzak kaldı.

Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un ise Sırbistan'a özel doktoruna kontrol için gittiği ve yarın akşam saatlerinde yeniden kampa katılacağı öğrenildi.

Gurbetçi taraftarlar Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı

Avusturya'da yaşayan gurbetçi taraftarlar, St. Pölten ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.

NV Arena'da oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarların kendilerine ayrılan bölümü doldurduğu gözlendi.

Gurbetçi taraftarlar, müsabaka boyunca takımlarına destek verirken Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bazı taraftarlar da Beşiktaş'ın ilk sınavını tribünden takip etti.

Kaynak: AA

Avusturya, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, St. Pölten'i 2-0 Yendi - Son Dakika

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