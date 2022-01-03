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Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı

03.01.2022 14:09
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar'da oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen idmana istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, pas çalışmalarının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman çift kale maç sonrasındaki şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş kupa maçı için saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Katar'a gidecek.

Siyah-beyazlı ekip, final maçı öncesi son çalışmasını yarın saat 19.00'da gerçekleştirecek.

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Antalyaspor, Beşiktaş, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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