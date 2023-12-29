Beşiktaş, Süper Kupa maçına ev sahipliği için davet etti

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak bildirilen saatte başlamayan Turkcell Süper Kupa maçına ev sahipliği için kulüplere davette bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan "Kapımız Açık!" başlıklı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz." ifadeleri kullanıldı.