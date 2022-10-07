Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Giresunspor'un konuğu olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Giresunspor'un konuğu olacak

07.10.2022 11:48
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Giresunspor'un konuğu olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

Salih Uçan oynamayacak

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle yarınki maçta takımdaki yerini alamayacak.

Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı.

Salih Uçan'ın yokluğunda Beşiktaş'ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak. Teknik direktör Valerien Ismael'in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç'un yanında üçüncü yerli isim olarak Umut Meraş veya Tayfur Bingöl ikilisinden birini görevlendirmesi bekleniyor.

N'Koudou'nun durumu belirsiz

Beşiktaş'ın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olan Georges-Kevin N'Koudou'nun, yarınki mücadelede kadroda yer alıp almayacağı bugün yapılacak son çalışmanın ardından belli olacak.

Bu sezon ligde görev aldığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yapan siyah-beyazlı oyuncu, dünkü antrenmanda takımla çalıştı.

N'Koudou, yaşadığı sakatlık sebebiyle Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.

YORUMLAR
500
Hakan Karaahmet: 'Beşiktaş'ı yenebiliriz' Hakan Karaahmet: 'Beşiktaş'ı yenebiliriz' Giresunspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı Giresunspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı
Kaynak: AA

Giresunspor, Salih Uçan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Giresunspor'un konuğu olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
16:44 Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor
16:42 Mikrofon kazasıyla ilgili AK Partili Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama: Hiç değilse biraz namuslu olun
16:13 Bursa Büyükşehir Belediyesi personelini sevindiren gelişme! 27 bin liralık banka promosyonu için anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 17:57:25. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Giresunspor'un konuğu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement