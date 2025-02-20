Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

20.02.2025 09:16
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

"Kara kartal", ikas Eyüpspor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemiyor.

Eyüpspor ise ligde yaptığı 23 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı ve topladığı 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 4 kez sahadan galip ayrılan eflatun-sarılı ekip, rakipleriyle 2 defa puanları paylaşırken 1 kez de haftayı puansız kapattı.

Ligde ikinci randevu

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.

İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken Beşiktaş, eflatun-sarılılar karşısında 4-0'lık galibiyet elde etmişti.

Eksikler

Beşiktaş, ikas Eyüpspor karşısında dört oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

"Kara kartal"da savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin tedavileri sürüyor.

Bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal ile takımdan ayrı kısmi olarak antrenmanlara katılan Gabriel Paulista'nın da kadroda yer alması beklenmiyor.

Gözler yeni transferlerde

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, şans verilmesi durumunda ilk kez Beşiktaş formasını giyecek.

Ara transfer döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

Ligde geçen hafta oynanan Trabzonspor müsabakasında Keny Arroyo yedek soyunmuş, Elan Ricardo ise yorgunluğu nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Üç oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlı futbol takımında üç futbolcu, ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü futbolcu Ciro Immobile, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Söz konusu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 26. haftada Bellona Kayserispor ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Maç günü yoğun kar yağışı bekleniyor

İstanbul, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın yoğun kar yağışının etkisi altına girecek.

Karşılaşmanın yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

Kaynak: AA

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