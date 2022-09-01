Beşiktas, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci hafta MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.
Nevzat Demir Tesislerin'deki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismaël'in yönetimindeki antrenman aktivasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden idman çiift kale taktik maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
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