Beşiktas, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Nevzat Demir Tesislerin'deki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismaël'in yönetimindeki antrenman aktivasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ile devam eden idman çiift kale taktik maçıyla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Kaynak: DHA

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