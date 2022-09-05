Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanan Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanan Dele Alli'nin sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İngiliz oyuncunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.



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