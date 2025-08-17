Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Eyüpspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden yaşandı. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, 69. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta aynı dakikalarda sakatlık yaşayan Wilfried Ndidi de oyundan çıktı. Beşiktaş'ta bu isimler yerine 70. dakikada Emrecan Terzi ve Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.
Siyah-beyazlılarda son dakikalarda Orkun Kökçü'de oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncu, 86. dakikada yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?