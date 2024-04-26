Beşiktaş\'ta 4 futbolcu derbide görev alamayacak

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta 4 futbolcunun derbide görev alamayacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, futbol A takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır." denildi.