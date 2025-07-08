Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan, Jonah Mathews, Berk Uğurlu ve Conor Morgan'ın sözleşmelerinin yenilendiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş GAİN Takımımızın oyuncuları Yiğit Arslan, Jonah Mathews, Berk Uğurlu ve Conor Morgan'ın sözleşmeleri yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcularımıza üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta 4 Oyuncunun Sözleşmesi Yenilendi - Son Dakika
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