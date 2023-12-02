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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi 2022 faaliyetleri için ibra edildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi 2022 faaliyetleri için ibra edildi

Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Ocak-29 Mayıs 2022 ve 29 Mayıs-31 Aralık 2022 dönemlerinde gerçekleştirdiği faaliyetler için ibra edildi. Kulüp üyelerinin oy çokluğuyla alınan karar, yönetimin bu dönemlerdeki icraatlarını onayladı.

02.12.2023 - 13:40,  Güncelleme: 13:44
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Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurulu, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 2022 yılı faaliyetleri idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

HER İKİ DÖNEM DE İBRA EDİLDİ

Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından 1 Ocak-29 Mayıs 2022 ve 29 Mayıs-31 Aralık 2022 dönemleri için yönetim kurulunun idari ve mali açıdan ibrası, üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylamalarda yönetim kurulu, her iki dönem için idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi 2022 faaliyetleri için ibra edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi 2022 faaliyetleri için ibra edildi - Son Dakika
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