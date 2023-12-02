Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetimi 2022 faaliyetleri için ibra edildi

Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurulu, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 2022 yılı faaliyetleri idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından 1 Ocak-29 Mayıs 2022 ve 29 Mayıs-31 Aralık 2022 dönemleri için yönetim kurulunun idari ve mali açıdan ibrası, üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan oylamalarda yönetim kurulu, her iki dönem için idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.
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