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Beşiktaş'ta başkan adayları kucaklaşırken Ahmet Nur Çebi'nin onlara bakışı olay oldu - Son Dakika

Beşiktaş'ta başkan adayları kucaklaşırken Ahmet Nur Çebi'nin onlara bakışı olay oldu

Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulunda başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat'ın kucaklaştığı sırada mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin ikiliye bakışı çok konuşuldu.

02.12.2023 - 14:38,  Güncelleme: 15:12
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Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapıldı. Salonda başkan adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın kucaklaştığı sırada kameralara yansıyan Çebi'nin görüntüsü gündem oldu.

ÇEBİ DÜŞÜNCELİ DÜŞÜNCELİ İZLEDİ

Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın salonda kucaklaştığı sırada ekrana yansıyan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin oldukça hüzünlü olduğu görüldü. O anlara ait video kısa sürede gündem oldu.

KOLTUĞU YARIN DEVREDECEK

Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, yarın koltuğunu yeni başkana devredecek.

Beşiktaş'ta başkan adayları kucaklaşırken Ahmet Nur Çebi'nin onlara bakışı olay oldu
Beşiktaş'ta başkan adayları kucaklaşırken Ahmet Nur Çebi'nin onlara bakışı olay oldu

Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hasan Arat, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta başkan adayları kucaklaşırken Ahmet Nur Çebi'nin onlara bakışı olay oldu - Son Dakika
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