Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapıldı. Salonda başkan adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın kucaklaştığı sırada kameralara yansıyan Çebi'nin görüntüsü gündem oldu.
Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın salonda kucaklaştığı sırada ekrana yansıyan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin oldukça hüzünlü olduğu görüldü. O anlara ait video kısa sürede gündem oldu.
Siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 34. başkanı olarak 20 Ekim 2019'da göreve gelen, 29 Mayıs 2022'deki olağan seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, yarın koltuğunu yeni başkana devredecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta başkan adayları kucaklaşırken Ahmet Nur Çebi'nin onlara bakışı olay oldu - Son Dakika