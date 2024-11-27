Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat İstifa Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat İstifa Etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etti. Yerine Hüseyin Yücel getirildi. Kulüp, profesyonel futbol takımının sorumluluğuna yeni isimler atanmasına karar verdi.

27.11.2024 15:56
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BEŞİKTAŞ Kulübü'nde Başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Arat'ın yerine Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel getirildi. Açıklamada ayrıca; Profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine karar verildi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kaynak: DHA

Hüseyin Yücel, Hasan Arat, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat İstifa Etti - Son Dakika

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