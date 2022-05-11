Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu - Son Dakika

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul öncesi Fuat Çimen, resmen başkanlığa aday olmaya hak kazandı ve Ahmet Nur Çebi'nin rakibi oldu.
Fuat Çimen, 257 imza toplayarak Beşiktaş'ta başkanlığa resmen aday oldu. Siyah-beyazlılarda olağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise seçim 29 Mayıs'ta yapılacak.
Sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınlayan Fuat Çimen, "Adaylığımın kesinleşmesi sürecinde imza veren, veremeyen, vermeyen, kongre üyesi olsun olmasın beni destekleyen desteklemeyen bütün Beşiktaşlılara ayrımsızca teşekkür ediyorum. Bu sürecin gerginliğinden kırdıklarım olduysa affola. Bu makus talihi birlikte değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Fuat Çimen, Anadolu Üniversitesi İktisat mezunudur. West İstanbul Marina'da Genel Müdür Yardımcısı görevindedir.
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