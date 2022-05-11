Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu

11.05.2022 17:05

Beşiktaş'ta yapılacak Seçimli Genel Kurul öncesi Başkan adayı Fuat Çimen 257 imza toplayarak Başkan Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu.

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul öncesi Fuat Çimen, resmen başkanlığa aday olmaya hak kazandı ve Ahmet Nur Çebi'nin rakibi oldu.

FUAT ÇİMEN 257 İMZA TOPLADI

Fuat Çimen, 257 imza toplayarak Beşiktaş'ta başkanlığa resmen aday oldu. Siyah-beyazlılarda olağan seçimli genel kurul 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise seçim 29 Mayıs'ta yapılacak.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'ye rakip çıktı! Fuat Çimen başkanlığa resmen aday oldu

"BU MAKUS TALİHİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınlayan Fuat Çimen, "Adaylığımın kesinleşmesi sürecinde imza veren, veremeyen, vermeyen, kongre üyesi olsun olmasın beni destekleyen desteklemeyen bütün Beşiktaşlılara ayrımsızca teşekkür ediyorum. Bu sürecin gerginliğinden kırdıklarım olduysa affola. Bu makus talihi birlikte değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

FUAT ÇİMEN KİMDİR?

Fuat Çimen, Anadolu Üniversitesi İktisat mezunudur. West İstanbul Marina'da Genel Müdür Yardımcısı görevindedir.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu - Son Dakika
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