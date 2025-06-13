Beşiktaş Kulübünde yılın ikinci divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Toplantıda kulüp yönetim ve denetim kurulları sunum gerçekleştirecek. Sonrasında divan kurulu üyelerinin raporlar hakkında görüşleri alınacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı - Son Dakika
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