Beşiktaş\'ta Fenerbahçe Derbisi Hazırlığı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'nin konuğu oluyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, milli aradan önce iç sahada 2-1 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının 11'ini derbide de bozmadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı:

"Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh."

Emirhan Topçu geri döndü

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan olan Emirhan Topçu, sarı-lacivertlilere karşı mücadeleye yedek başlıyor. Emirhan, son olarak ligin 23. haftasında Dolmabahçe'de 4-0 kazanılan Göztepe maçında görev almıştı.

25 yaşındaki futbolcu, ligde Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsabakalarında forma giyemedi.

5 futbolcunun ilk Fenerbahçe derbisi

Beşiktaş'ta 5 futbolcu ilk Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşıyor. Karşılaşmaya 11'de başlayan Murillo, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh sarı-lacivertlilere karşı ilk kez mücadele ediyor. Ayrıca yedek kulübesinde yer alan file bekçisi Vasquez ile Jota Silva da süre almaları halinde yine bu heyecana ortak olacaklar.

Beşiktaş taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Beşiktaş taraftarı da takımını desteklemek için Kadıköy'deki yerini aldı. Yaklaşık 2 bin 100 taraftar deplasman tribününde kendilerine ayıran yeri tamamen doldurdu. - İSTANBUL