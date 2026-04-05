Beşiktaş'ta Fenerbahçe Derbisi Hazırlığı - Son Dakika
05.04.2026 20:19
Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçındaki 11'i ile Fenerbahçe derbisine çıkacak. Emirhan yedek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de milli aradan önce 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının 11'inden değişiklik yapmadan Fenerbahçe derbisine çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'nin konuğu oluyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, milli aradan önce iç sahada 2-1 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının 11'ini derbide de bozmadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına şu 11'le çıktı:

"Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh."

Emirhan Topçu geri döndü

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan olan Emirhan Topçu, sarı-lacivertlilere karşı mücadeleye yedek başlıyor. Emirhan, son olarak ligin 23. haftasında Dolmabahçe'de 4-0 kazanılan Göztepe maçında görev almıştı.

25 yaşındaki futbolcu, ligde Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsabakalarında forma giyemedi.

5 futbolcunun ilk Fenerbahçe derbisi

Beşiktaş'ta 5 futbolcu ilk Fenerbahçe derbisi heyecanını yaşıyor. Karşılaşmaya 11'de başlayan Murillo, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Hyeon-gyu Oh sarı-lacivertlilere karşı ilk kez mücadele ediyor. Ayrıca yedek kulübesinde yer alan file bekçisi Vasquez ile Jota Silva da süre almaları halinde yine bu heyecana ortak olacaklar.

Beşiktaş taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Beşiktaş taraftarı da takımını desteklemek için Kadıköy'deki yerini aldı. Yaklaşık 2 bin 100 taraftar deplasman tribününde kendilerine ayıran yeri tamamen doldurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
