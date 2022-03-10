Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti

10.03.2022 15:03
Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Yoğun kar yağışı altında basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.00'de, olumsuz hava koşullarının etkisini en aza indirmek amacıyla Vodafone Park'ta basına kapalı gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.


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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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