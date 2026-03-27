Sezon başında Kayserispor'dan 1.5 euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı'nın siyah-beyazlılar ile macerası kısa sürüyor.
Beşiktaş ile 2027'ye dek sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, takımının ara transfer döneminde Marsilya'dan Amir Murillo'yı transfer etmesinin ardından forma giymeyi resmen unuttu. Deneyimli sağ bek oyuncusu, Panamalı futbolcunun transferi sonrası hiç süre bulamadı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Gökhan Sazdağı'nın gelecek sezon takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Sergen Yalçın'ın da bu ayrılığa karşı çıkmayacağı ifade edildi.
Beşiktaş formasıyla toplam 17 maça çıkan Gökhan Sazdağı, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?