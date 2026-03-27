Beşiktaş\'ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda

Sezon başında Kayserispor'dan 1.5 euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı'nın siyah-beyazlılar ile macerası kısa sürüyor.

MURILLO GELDİ FORMAYI UNUTTU

Beşiktaş ile 2027'ye dek sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, takımının ara transfer döneminde Marsilya'dan Amir Murillo'yı transfer etmesinin ardından forma giymeyi resmen unuttu. Deneyimli sağ bek oyuncusu, Panamalı futbolcunun transferi sonrası hiç süre bulamadı.

SEZON SONUNDA AYRILIK KAPIDA

Fanatik'te yer alan habere göre; Forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Gökhan Sazdağı'nın gelecek sezon takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Sergen Yalçın'ın da bu ayrılığa karşı çıkmayacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla toplam 17 maça çıkan Gökhan Sazdağı, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.