Kara-Kartal'da gündem Redmond! İstediği şey para değil, Beşiktaş'ın yıldızından yönetime rest - Son Dakika
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Kara-Kartal'da gündem Redmond! İstediği şey para değil, Beşiktaş'ın yıldızından yönetime rest

25.05.2023 12:19

Süper Lig devi Beşiktaş, yıldız futbolcusu Nathan Redmond'a 1,5 milyon liradan 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Ücrete itiraz etmeyen 29 yaşındaki futbolcu, yönetimden 2+1 yıllık bir sözleşme talep etti. Başarılı oyuncu hakkındaki son kararı başkan Çebi verecek.

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gösterdiği performansla son haftalara damga vuran Nathan Redmond'a siyah-beyazlılar teklif yaptı.

SÜRE İSTEDİ

Siyah beyazlı kulüpten 1,5 milyon liradan 1+1 yıllık sözleşme teklifi alan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta kalmak istediğini dile getirerek parasal olarak değil ama sözleşme süresi için talepte bulundu.

İstediği şey para değil! Beşiktaş'ın yıldızından yönetime rest

YAŞI SIKINTI ÇIKARDI

Redmond, 1+1 yıllık sözleşmeyi beğenmeyerek ve 2+1 yıllık sözleşme istedi. Yönetim ise Redmond'un 29 yaşında olması sebebiyle 1+1'i uygun görüyor.

HENÜZ TEKLİF YOK

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiralanan Nathan Redmond'a şu ana kadar ülkesinden teklif gelmedi. İngiliz oyuncu bunun üzerine sözleşme görüşmelerine devam etmek için İstanbul'daki evinin kira kontratını iki ay daha uzatmıştı.

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İstediği şey para değil! Nathan Redmond'dan yönetime rest İstediği şey para değil! Nathan Redmond'dan yönetime rest

Nathan Redmond, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara-Kartal'da gündem Redmond! İstediği şey para değil, Beşiktaş'ın yıldızından yönetime rest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara-Kartal'da gündem Redmond! İstediği şey para değil, Beşiktaş'ın yıldızından yönetime rest - Son Dakika
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