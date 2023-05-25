Kara-Kartal'da gündem Redmond! İstediği şey para değil, Beşiktaş'ın yıldızından yönetime rest

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gösterdiği performansla son haftalara damga vuran Nathan Redmond'a siyah-beyazlılar teklif yaptı.

SÜRE İSTEDİ

Siyah beyazlı kulüpten 1,5 milyon liradan 1+1 yıllık sözleşme teklifi alan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta kalmak istediğini dile getirerek parasal olarak değil ama sözleşme süresi için talepte bulundu.

YAŞI SIKINTI ÇIKARDI

Redmond, 1+1 yıllık sözleşmeyi beğenmeyerek ve 2+1 yıllık sözleşme istedi. Yönetim ise Redmond'un 29 yaşında olması sebebiyle 1+1'i uygun görüyor.

HENÜZ TEKLİF YOK

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiralanan Nathan Redmond'a şu ana kadar ülkesinden teklif gelmedi. İngiliz oyuncu bunun üzerine sözleşme görüşmelerine devam etmek için İstanbul'daki evinin kira kontratını iki ay daha uzatmıştı.