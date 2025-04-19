Beşiktaş'ta Hayal Kırıklığı Devam Ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Hayal Kırıklığı Devam Ediyor

Beşiktaş\'ta Hayal Kırıklığı Devam Ediyor

Solskjaer, Göztepe ile berabere kalan Beşiktaş'ın kötü gidişatını ve genç oyunculara fırsat verilmesini vurguladı.

19.04.2025 22:52
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 3 maçtır kazanamadıklarını belirterek, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü savaştılar, denediler ellerinden gelenlerini yaptılar ama ikinci golü atamadık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Solskjaer, birinci devre oyunu iyi kontrol ettiklerini ve iyi oynadıklarını söyledi.

Göztepe gibi takımlara karşı oynamanın zorluğuna dikkati çeken Solskjaer, "Uzun boylu oyuncular size her zaman tehlike oluşturabiliyor. İsmail Köybaşı gerçekten fantastik bir gol attı. Biz golden sonra duygusal kontrolümüzü biraz kaybettik diyebilirim. Bu durum aslında biraz anlaşılabilir. Kulüp son birkaç yılda çok zor bir süreç geçiriyor ve şimdi de kötü bir süreçteyiz. Bildiğiniz gibi çok maç oldu, kazanamıyoruz ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü savaştılar, denediler, ellerinden gelenlerini yaptılar ama ikinci golü atamadık." diye konuştu.

"Avrupa'ya gitmek için yeterli puanları toplayacağız"

Beşiktaş'ın gelecek sezon kaç takviyeye ihtiyacı olduğu sorusuna ise Solskjaer, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile sürekli iletişim halinde olduklarını, bazı şeyleri toparlamak için belki 2-3 transfer dönemine ihtiyaçları olabileceğini, iyi oyuncular bulmak için çabaladıklarını söyledi.

Kötü sonuçların oyunculara zarar verdiğini ve onları üzdüğünü aktaran Solskjaer, "Büyük takım oyuncusu olduğunuz zaman bu tür kötü sonuçlarla başa çıkabilmek bazen kolay olmuyor. Bahsettiğim bu öz güven kayıpları ya da maç içi kırılmalar yaşanabiliyor. Daha cesur, doğru oyuncuları, karakter koyacak oyuncuları almak istiyoruz. Başkanımız da bununla ilgili sürekli toplantı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Solskjaer, genç oyuncuların oynamasını istediklerini ve son haftalarda genç oyuncuların daha fazla fırsat bulacağını bildirdi.

Avrupa kupalarına katılmak için sonuna kadar savaşacaklarını ifade eden Solskjaer, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın antrenmanlarda gösterdiği çalışmaya performansa bakarsam bu son kalan haftalarda Avrupa'ya gitmek için yeterli puanları toplayacağız. Transfer konusunda başkanımızın da belirttiği gibi ligde şampiyonluk yarışında çok daha uzun süre bir şekilde zirvede, yarışta kalacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Bugün ve önümüzdeki 6 maçta şunun bir belirleyicisi olacak; hem takım hem bireysel olarak hangi oyuncularla biz önümüzdeki yıl devam edeceğiz. Bunun kararını bu maçlar verecek."

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Kaynak: AA

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