Ahmet Nur Çebi'den seçime sayılı gün kala Igor Tudor sürprizi

Başkanlık seçimine gitmeye hazırlanan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor'u göreve getirmeye hazırlandığı konuşuluyor.

YARDIMCILARI GELDİ SIRA TUDOR'DA

Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic'in haberine göre, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe Hari Vukas ile Toni Modric'in getirilmesi sonrası hedefte Igor Tudor var.

BURAK YILMAZ ESKİ GÖREVİNE DÖNECEK

Hırvat hoca ile çalışan iki isimden sonra Beşiktaş'ın Igor Tudor'a imza attırmak için harekete geçtiği önü sürüldü. Kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Burak Yılmaz'ın, Tudor'un göreve getirilmesi durumunda yardımcı antrenörlüğe geri döneceği belirtiliyor.