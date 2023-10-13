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Ahmet Nur Çebi'den seçime sayılı gün kala Igor Tudor sürprizi - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi'den seçime sayılı gün kala Igor Tudor sürprizi

Son Güncelleme: 13.10.2023 10:48

Beşiktaş'ta Hari Vukas ile Toni Modric'in yardımcı antrenörlüğe getirilmesi sonrası Igor Tudor'un da teknik direktör olarak düşünüldüğü iddia edildi. Daha önce kongreye kadar teknik direktörlüğü üstleneceği açıklanan Burak Yılmaz'ın Tudor'un göreve gelmesi durumunda yardımcı antrenörlük görevine geri döneceği belirtiliyor.

Başkanlık seçimine gitmeye hazırlanan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor'u göreve getirmeye hazırlandığı konuşuluyor.

YARDIMCILARI GELDİ SIRA TUDOR'DA

Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic'in haberine göre, Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe Hari Vukas ile Toni Modric'in getirilmesi sonrası hedefte Igor Tudor var.

BURAK YILMAZ ESKİ GÖREVİNE DÖNECEK

Hırvat hoca ile çalışan iki isimden sonra Beşiktaş'ın Igor Tudor'a imza attırmak için harekete geçtiği önü sürüldü. Kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Burak Yılmaz'ın, Tudor'un göreve getirilmesi durumunda yardımcı antrenörlüğe geri döneceği belirtiliyor.

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Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi'den seçime sayılı gün kala Igor Tudor sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi'den seçime sayılı gün kala Igor Tudor sürprizi - Son Dakika
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