Beşiktaş'ta İki Ayrılık

Beşiktaş Kulübünde futbolcular Salih Uçan ve Kristjan Asllani ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon devre arasında İtalya'nın Inter takımından kiralanan Arnavut orta saha oyuncusu Asllani için yapılan açıklamada ise, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı formayla 5 sezon geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, 136 resmi müsabakaya çıkıp 10 gol katkısı verdi. Salih, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Beşiktaş'ta 14'ü Trendyol Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi maça çıkan Asllani, tamamı ligde 2 kez gol sevinci yaşadı.