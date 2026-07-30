Beşiktaş'ta İlk 11 Değişmedi

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, İstanbul'daki maçı kazanan ilk 11'de değişiklik yapmadı.

48 yaşındaki teknik adam, Danimarka takımı karşısında sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yasin Özcan, Cumali Gürsel, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.???????

İlk 11 değişmedi

Çalıştırdığı ekiplerde sık sık rotasyon yapmasıyla dikkati çeken teknik direktör Vincenzo Italiano, sezonun ikinci maçında kadroda değişikliğe gitmedi.

Beşiktaş ile ikinci karşılaşmasına çıkan İtalyan çalıştırıcı, İstanbul'daki ilk maçı kazanan ilk 11'i korudu.

Dün gerçekleştirilen basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya Italiano, "Son yıllarda çalıştırdığım takımlarla üç farklı organizasyonda mücadele ettik. Rotasyon yapmak zorunda kalmıştım. Aynı zamanda oynamayan oyuncuları gruba daha çok dahil etmek istiyorum. Rotasyon hep yaptığım bir şey, doğru. Yarın için ise geçen hafta sahada olan çocukların büyük bölümü sahada olacak." yanıtını vermişti.

Sezonun ilk deplasmanı

Beşiktaş, sezonun ilk dış saha maçına Danimarka'da Midtjylland karşısında çıktı.

2026-27 sezonunu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçıyla sahasında açan siyah-beyazlılar, rövanşta Midtjylland'a konuk oldu.

Vincenzo Italiano ve öğrencileri, 1-0'lık skor avantajıyla MCH Arena'da mücadele etti.

Beşiktaşlı taraftarlardan büyük ilgi

Danimarka'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Midtjylland ile oynanan ikinci eleme turu karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.

Gün boyu Herning kentinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı taraftarların MCH Arena'ya gelmesiyle coşku daha da arttı.

Müsabakaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.

Bazı Beşiktaşlı taraftarlar ise karşılaşmayı Midtjylland'ı destekleyen futbolseverlerle yan yana izledi.