Beşiktaş'ta Kadınların Gücü

09.08.2025 14:30
Affan Keçeci, Beşiktaş'ın geleceği için kadınların rolünü güçlendirecek projeleri açıkladı.

BEŞİKTAŞ Divan Kurulu Başkan Adayı Affan Keçeci, "Kadınların katkısıyla kulübümüzün geleceği daha güçlü olacak" dedi.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Affan Keçeci, siyah-beyazlı kulübün kadın genel kurul üyeleri ve kadın gazetecilerle kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Divan kurulu bünyesinde kadın komisyonu kurulması, tüm kadın üyelerin bir araya geleceği Kadın Divan Platformu, genç kadın taraftarlara yönelik mentorluk programları ve kadın spor branşlarına stratejik destek gibi birçok projeleri olduğuna dikkat çeken Keçeci, ayrıca tribünlerde kadın taraftarların güvenliğini artıracak sosyal kampanyalar, stadyum ve tesislerde deneyim iyileştirmeleri, dijital projeler ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı sosyal sorumluluk çalışmaları planlarından bahsetti.

Kadınların katkısıyla siyah-beyazlı kulübün daha güçlü hale geleceğine dikkat çeken Affan Keçeci, "Beşiktaş'ta kadının sesi daha gür çıkmalı. Bu sadece bir eşitlik meselesi değil, Beşiktaş'ın ruhunu ve çeşitliliğini yansıtan bir vizyondur. Kadınların katkısıyla kulübümüzün geleceği daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı.

'KADIN ÜYELERİMİZİN BEŞİKTAŞ'A KATKISI SADECE TEMSİL DÜZEYİNDE DEĞİL, YÖNETİME YÖN VEREN BİR NİTELİKTE OLACAK'

Kadın üyelerin kulüpte daha güçlü şekilde yer almaları gerektiğine inandığını belirten Keçeci, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün geçmişine ve değerlerine sahip çıkan biri olarak, kadın üyelerimizin ve taraftarlarımızın kulübümüzün geleceğinde daha güçlü şekilde yer almaları gerektiğine yürekten inanıyorum. Bu inançla, Divan Kurulu bünyesinde bir Kadın Komisyonu kurmayı ve tüm kadın üyelerimizin bir araya gelerek oluşturacağı 'Kadın Divan Platformu' ile fikir üretiminden projelere kadar aktif bir dayanışma ağı kurmayı hedefliyoruz. Bu yapı sayesinde, kadın üyelerimizin Beşiktaş'a katkısı sadece temsil düzeyinde değil, yönetime yön veren bir nitelikte olacak. Kadın taraftarlarımızın tribünlerde daha güvenli, görünür ve etkin olmaları için sosyal kampanyalar başlatacak; gönüllülük ve sosyal sorumluluk projelerinde kadınların rolünü artıracağız. Ayrıca genç kadın Beşiktaşlılara yönelik mentorluk programları, kulüp tarihiyle bağ kuracak kültürel etkinlikler, dijital içerik üretimleri ve 'Beşiktaşlı Kadınlar Konuşuyor' gibi projelerle hem geçmişimizi yaşatacak hem geleceğe umut aşılayacağız. Kadın futbolu, kadın voleybolu ve Kadın Basketboluna özel destek projeleri geliştirerek bu branşların yükselmesini sağlayacağız. Ayrıca, statlarda kadın taraftarların maç günü deneyimlerini daha konforlu ve güvenli hale getirmek için iyileştirme önerileri hazırlayacak, kadın perspektifiyle Divan'da yılda en az iki kez özel gündemli sunumlar yapılmasını sağlayacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadele, kız çocuklarına yönelik spor bursları, kadın girişimcilerle iş birlikleri gibi birçok sosyal sorumluluk ve gelir artırıcı projede kadın üyelerimizin liderliğini teşvik edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

