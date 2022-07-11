SPOR Beşiktaş'ta keyifler yerinde - Son Dakika
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SPOR Beşiktaş'ta keyifler yerinde

11.07.2022 13:53

DHAKamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta keyifler yerinde görünüyor.

DHA

Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta keyifler yerinde görünüyor.

Bu sabah taktik organizasyonlara dayalı bir idman gerçekleştiren siyah beyazlılar 1.5 saatten fazla çalışmasına rağmen futbolcuların istekli ve neşeli olduğu görüldü. Streching hareketlerinden sonra alt sahaya geçerek tam sahada taktik hücum çalışan futbolcular, son bölümde dar alanda 3'lü turnuva maçı yaptı. Oldukça iddialı ve hareketli geçen turnuvayı turuncu takım kazanırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Dizinde ağrıları bulunan Josef de Souza antrenmana çıkmadı. Yeni transferler Weghorst ve Muleka da taktik maç esnasında takımdan ayrı bireysel program eşliğinde çalıştı.

Beşiktaş kamptaki ikinci hazırlık maçını Viktoria Plzen ile yapacak. Küfstein Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.

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Kaynak: DHA

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