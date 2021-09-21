Üye Girişi
Beşiktaş'ta maç bitti saha kenarı karıştı - Son Dakika

Beşiktaş'ta maç bitti saha kenarı karıştı

21.09.2021 22:55

- Maç bitti saha kenarı karıştı!

- Maç bitti saha kenarı karıştı!

Balotelli ile Murat Şahin birbirine girdi

İSTANBUL - Beşiktaş- Adana Demirspor karşılaşmasının bitimiyle birlikte saha kenarı karıştı. Attığı gol sonrasında Beşiktaş yedek kulübesine hareket yapan Mario Balotelli, maçın bitimiyle birlikte yeniden bu noktaya gidince saha kenarı karıştı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelirken, Akdeniz ekibi 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 90+7. dakikada attığı golle 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başardı. Bu golün ardından karşılaşma sona ererken, saha kenarı da karıştı. 78. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getiren Mario Balotelli, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru gelip hareket yapmıştı. Bu hareketi sonrasında sarı kartla cezalandırılan Balotelli, maçın bitimiyle birlikte soluğu yeniden aynı noktada aldı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'in tepki göstermesi üzerine bir anda ortalık karıştı ve tartışma büyüdü. Adana Demirspor kulübesinden çıkan isimler, Balotelli'yi uzaklaştırmak isterken, Murat Şahin'i ise sakinleştirmek ise oldukça güç oldu. Daha sonra araya girilmesi üzerine olaylar yatıştı.

Beşiktaş'ta maç bitti saha kenarı karıştı
Beşiktaş'ta maç bitti saha kenarı karıştı
Beşiktaş'ta maç bitti saha kenarı karıştı
Beşiktaş'ta maç bitti saha kenarı karıştı

Adana Demirspor, Murat Şahin, Balotelli, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta maç bitti saha kenarı karıştı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi 23:16 DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı 22:55 Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz 22:48 Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti 22:08 Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı 21:38 Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi 21:06 Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi
Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık 20:51 Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı 19:13 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
23:20
Mansur Yavaş, öğrencilerin barınma sorununa el attı: Geçici konaklama sağlayacağız Mansur Yavaş, öğrencilerin barınma sorununa el attı: Geçici konaklama sağlayacağız         
23:15
Babacan'dan Bahçeli'ye Babacan'dan Bahçeli'ye "Kürt sorunu" cevabı: Vardır ve çözümün adresi siyasettir         
22:52
Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi         
22:13
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü         
22:07
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor         
21:22
Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi         
21:05
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 23:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta maç bitti saha kenarı karıştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement