Beşiktaş'ta Marcao-Kerem vakası! Takım arkadaşları birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Maça 86. dakikada yaşanan olay damga vurdu.
86. dakikada Gökhan Gönül'ün Umut Meraş'a müdahalesinden sonra saha gerildi. Montero, Rizesporlu oyuncularla tartıştı. Josef, arkadaşının formasından çekip kavgadan uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak yeterli olmadı.
Hakem Montero'ya kırmızı kart çıkarınca Josef sinirden çıldırdı. Brezilyalı futbolcu, Montero'nun koluna ciddi şekilde temasta bulundu. Bunun üzerine Montero da Josef'e benzer şekilde karşılık verdi. Josef, Montero'nun üzerine yürümek isteyince Beşiktaşlı futbolcular araya girdi.
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