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Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak - Son Dakika

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak

17.11.2021 15:14
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak

Beşiktaşlılar bir türlü tam kadro olamıyor. Beşiktaş, takımın gol silahı Michy Batshuayi'nin iki ayrı sakatlık yaşadığını duyurdu. Belçikalı forvet, Alanya maçında da sahada olamayacak.

Ligin 13. haftasında Alanyaspor'la kozlarını paylaşacak Beşiktaş, forveti Michy Batshuayi'den faydalanamayacak. Hatayspor, Lizbon ve Trabzonspor maçlarında oynayamayan Belçikalı golcü, Alanya maçını da kaçırıyor.

İKİ AYRI SAKATLIK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Futbolcumuz Michy Batshuayi'ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere'den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde 'Akut Tonsillit' tanısı konmuştur. Futbolcumuz Michy Batshuayi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak

Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, Beşiktaş, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak - Son Dakika
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