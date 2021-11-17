Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Alanya maçında olmayacak

Ligin 13. haftasında Alanyaspor'la kozlarını paylaşacak Beşiktaş, forveti Michy Batshuayi'den faydalanamayacak. Hatayspor, Lizbon ve Trabzonspor maçlarında oynayamayan Belçikalı golcü, Alanya maçını da kaçırıyor.

İKİ AYRI SAKATLIK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Futbolcumuz Michy Batshuayi'ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere'den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde 'Akut Tonsillit' tanısı konmuştur. Futbolcumuz Michy Batshuayi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.