Beşiktaş\'ta Ndidi İle İlk Antrenman

UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turunda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Wilfred Ndidi, ilk antrenmanına çıktı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla noktalandı.
