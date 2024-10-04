Van Bronckhorst\'tan Beşiktaş taraftarına zehir zemberek sözler

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, 3-1 yenildikleri Frankfurt maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında konuşan antrenör, ''Garip duygular hissediyorum. İyi oynadık, gerçekten. Maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Maça ve oyuna bakınca, hak etmedik. Bir anlamda ders oldu, fırsatları gole çevirme konusunda. Rakip kaleci kariyerinin en iyi gecesini oynadı. Oyuncularımla ilgili şikayet edeceğim bir durum yok. Skor istediğimiz bir skor değil. Her şeyimizi verdik. İleriye de ancak bu şekilde gidebiliriz" dedi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Mücadelede kaleci Ersan Destanoğlu'nun ıslıklanmasını eleştiren Bronckhorst, ''Evimizde oynadığımızda taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Bize gerekiyorlar. Skordan bağımsız olarak destek önemli. Maç içinde ıslıklamalar oldu. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım. Anlamıyorum. Biri bana bunu açıklasın. Böyle bir performans sonrası böyle bir şey... Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti" ifadelerini kullandı.