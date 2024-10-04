Van Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Spor

Van Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına zehir zemberek sözler

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Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt'a 3-1 mağlup oldukları maç sonrası açıklama yaptı. Kendi taraftarlarının kaleci Ersin Destanoğlu'nu ıslıklamasına tepki gösteren Hollandalı teknik adam, 'Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım' dedi. Van Bronckhorst, 'Evimizde oynadığımızda taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Skordan bağımsız olarak destek önemli.' şeklinde konuştu.

04.10.2024 11:41  Güncelleme: 11:58
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, 3-1 yenildikleri Frankfurt maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında konuşan antrenör, ''Garip duygular hissediyorum. İyi oynadık, gerçekten. Maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Maça ve oyuna bakınca, hak etmedik. Bir anlamda ders oldu, fırsatları gole çevirme konusunda. Rakip kaleci kariyerinin en iyi gecesini oynadı. Oyuncularımla ilgili şikayet edeceğim bir durum yok. Skor istediğimiz bir skor değil. Her şeyimizi verdik. İleriye de ancak bu şekilde gidebiliriz" dedi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Mücadelede kaleci Ersan Destanoğlu'nun ıslıklanmasını eleştiren Bronckhorst, ''Evimizde oynadığımızda taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Bize gerekiyorlar. Skordan bağımsız olarak destek önemli. Maç içinde ıslıklamalar oldu. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım. Anlamıyorum. Biri bana bunu açıklasın. Böyle bir performans sonrası böyle bir şey... Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti" ifadelerini kullandı.

Van Bronckhorst\'tan Beşiktaş taraftarına zehir zemberek sözler

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Son Dakika Spor Van Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına zehir zemberek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Abuzer Kadayıf:
    Ferad ın meşur 8daş ı 29 20 Yanıtla
  • Tolga Karakaya:
    Bu haber başlıklarını atan arkadaş sen hayırdır okuduğunu anlamıyormusun??? Ne alaka zehir zembelek falan?? Adam serzenişte bulunmuş bırak ona da okuyanlar maçı izleyenler karar versin haklı haksız 25 2 Yanıtla
  • Alpi:
    Küçük takım 8taş 5 13 Yanıtla
  • Murat denizli:
    neresi zehir zemberek ya ayıp attıgınız baslıkla haberın ne alakası var 8 0 Yanıtla
  • Ramo:
    ben hasmı has beşiktaşlıyım turübünden başkanına küfür eden bir taraftar yoktur ve başkanın eşide yanındayken yani böyle taraftar olacağına olmasın daha iyi 7 1 Yanıtla
  • Kerim Yılmaz:
    Anlaşıldı ki sende bizi uzeceksin...30 tane şut cekip 1 tane gol atarsan sonuç böyle olur işte ..Futbolcularin yetenekleri sınırlı geçtikleri adamı bir daha geçmeye çalışıp top kaybediyorlar..Top ayağında olan kişi pas verecek adam bulamıyor ve genelde geri oynamayı tercih ediyor , Semih kafayı kaldırmayı bir ogrenemedi top ne zaman ayağına gelse savaşa gidiyor gibi kontrolsüz hareketlerle çalım yapmaya çalışıyor...ımmobile ayagina gelen toplari yok yere harcıyor, Udukai , N dour , çok hata yapıp top kaybediyor..defans Allah a emanet geri kosamiyot bile,, Fernandesin formda olmadığı günler sonuç hep hüsran...Gidişat iyi değil 36 takımdan son sıraya yerleştik ayıp ya... Türkiye yi geçtik dünyaya rezil oluyoruz... 7 0 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    adam haklı jokerlilerin avrupa eranasında kendi oyuncularını ıslıklaması çok ayıp reziller işte 1 4 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    abuzer ask besiktas 4 1 Yanıtla
  • Tarık yücel:
    Sen daha neler goruceksin. tinerciden ne beklenir 3 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    3 büyükler Avrupa'da çok küçükler verilen paralara yazık 4 1 Yanıtla
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