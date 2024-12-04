Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul Tarihi Belirlendi

Beşiktaş Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının tarihi belirlendi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.
Olağanüstü seçimli genel kurulun, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.
Kulübün mevcut başkanı Hüseyin Yücel, genel kurulda aday olacağını açıkladı.
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