Beşiktaş'ta Olağanüstü Kongre Çağrısı

Spor

- Hüseyin Yücel: "Olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktayız"

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel:

"Ben buradayım, olağanüstü kongrede adayım"

"Hodri meydan, isteyen buyursun gelsin, aday olsun"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün önünü açmak için olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı. Yücel, kongrede başkanlığa aday olduğunu da söyledi.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, olağanüstü seçimli kongre kararı aldıklarını duyurdu.

"Son sözü söylemek üzere karşınızdayım"

Hasan Arat'ın başkanlık görevinden istifasının ardından tüzük gereği görevi devraldığını hatırlatan Hüseyin Yücel, "Bugün ilk kez, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı sıfatıyla karşınızdayım. Bu şerefli görevi, bildiğiniz üzere, başkanımız Hasan Arat'ın beklenmedik istifasının ardından tüzüğümüzün gereğini yerine getirerek devraldım. Bu süreçte camiamızın önde gelenleri, efsaneleri, eski başkanları, başkanlık sevdalıları, gazeteciler, yorumcular, sosyal medya fenomenleri, herkes konuştu. Ancak geldiğimiz noktada 121 yıllık çınarımızı artık daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkı olmadığını düşünerek son sözü söylemek üzere karşınızdayım. Bu görev, tarif edilemez bir onur ve gurur kaynağı olmakla birlikte, aynı ölçüde ağır sorumluluklar içermektedir. Bu görevde bulunmanın yalnızca tüzük gereği bir atamayla değil, büyük camiamızın desteği ve mutabakatıyla mümkün olabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktayız"

Başkan Yücel, temiz bir sayfa açmak için olağanüstü kongre kararı aldıklarını ve bunun tarihi bir karar olduğunu dile getirdi. Yücel, "Beni hep Beşiktaş sevdamdan bildiler' demek isterdim. Ancak geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı ne de koltuk sevdalısı olduğumuz. Güya 4-5 arkadaş altını oymuşuz. Oysa tek yaptığımız yönetim kurulumuzla, kulüp personelimizle Beşiktaş'ı yalnız bırakmamaktı. Bugün itibarıyla camiamız üzerindeki sis bulutunu dağıtmak istiyorum. Beşiktaş'ımızın temiz bir sayfa açmaya ihtiyacı var. Tüm işler masamızda dururken günlük tartışmalarla Beşiktaş'ımızı geleceğe taşıyamayız. Bu sebeple, bugün, yönetim kurulumuzu önemli bir gündem maddesiyle toplamak zorunda kaldım. Aldığımız kararın tarihi olduğuna inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulumuz, tüzüğümüzün 27/e maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır. Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi manevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere kaçmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ben buradayım, olağanüstü kongrede adayım"

Olağanüstü kongrede aday olduğunu da sözlerine ekleyen Yücel, "Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'muz, Beşiktaş'ımızı yönetecek yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içerisinde toplanacak. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Böylesine köklü bir camianın liderliğini üstlenmenin, büyük Beşiktaş taraftarının ve genel kurul üyelerinin desteğiyle meşruiyet kazanması gerektiği kanaatindeyim. Mayıs ayındaki kongreye kadar camiamızı olağanüstü genel kurula davet etmenin, Beşiktaş'ın değerlerine daha uygun bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. Daha önce basın açıklamamda söylemiştim, yine tekrar ediyorum: Ben buradayım, olağanüstü kongrede aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bu süreçte istifa etmek en kolay seçenekti. Ama ben kaçmadım, kaçmıyorum, buradayım. Gerekirse Beşiktaş'a canım feda. Ancak bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına ihtiyaç duyuyorum. Bizim kısa vadeli değil uzun vadeli planlarla uğraşmamız gerekir. Beşiktaş'ımız için her şeyi uzun vadeli düşünmek zorundayız. Sadece olağan kongreye kadar olan önümüzdeki 6 ayı değil, geleceği düşünerek bu adımı atıyorum. Önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım yeni yönetim kurulu listemle ilk önceliğimiz gemiyi güvenli bir limana yanaştırmak daha sonra Beşiktaş'ın geleceğini hep birlikte kurgulamak olacak" cümlelerine yer verdi.

"Hodri meydan, isteyen buyursun gelsin, aday olsun"

Camianın önde gelen isimlerine adaylık çağrısı da yapan Hüseyin Yücel, "Buradan duyuruyorum; Hodri meydan, isteyen buyursun gelsin, aday olsun. Beşiktaş'ımızın yanında olsunlar. Sorumluluktan kaçmasınlar. Mayıs ayını beklemeyin. Düne kadar, 'Beşiktaş'ın 1 TL'sini bile harcatmam' diyen ağabeylerime sesleniyorum. 'Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz' diyen kardeşime sesleniyorum" dedi.

Yücel, kongre üyelerini oy vermeye davet etti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Hepinizi birlik ve beraberliğimizin göstergesi olarak oy vermeye davet ediyorum. Bugün kullanacağız her bir oy, Beşiktaş'ımızı geleceğe taşıyan bir adım olacak. Bugün tek gündemimiz var, dolayısıyla anlayışınıza sığınarak soru almayacağım. Ancak emin olabilirsiniz, önümüzdeki süreçte yanıtsız sorunuz kalmayacak" diye konuştu.

"En kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş"

Taraftarlardan futbol takımını desteklemelerini de isteyen Hüseyin Yücel, "Takım, her zaman olduğu gibi bu süre zarfında da sizlere emanet. Desteğinizi esirgemeyin. Unutmayın, en kötü gün bugünse, bugün de Beşiktaş" değerlendirmesinde bulundu.