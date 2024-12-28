Beşiktaş'ta Olağanüstü Kongre Süreci - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Olağanüstü Kongre Süreci

Hasan Arat, 13 ay içinde istifa ederek Beşiktaş başkanlığını bıraktı; yeni başkan seçilecek.

28.12.2024 11:48
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Beşiktaş Kulübü, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı süreçte yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongrede yeni başkan seçecek.

Siyah-beyazlıların 3 Aralık 2023'teki seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlık koltuğuna oturan Hasan Arat, selefleri Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Yıldırım Demirören ve Serdar Bilgili ile aynı kaderi yaşayarak görev süresini tamamlayamadı.

Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntıların ardından istifa etti.

Tüzük gereği Hasan Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel, Mayıs 2025'teki olağan genel kurulu beklemeyerek kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ta Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı, yarınki olağanüstü genel kurulda başkanlık yarışı verecek.

Hasan Arat, başkanlık koltuğunda 1 yıl oturamadı

Olağanüstü seçimli genel kurulda 3 Aralık 2023'te rakibi Serdal Adalı'ya büyük üstünlük kurarak başkan olan Hasan Arat, 363 gün görevde kalabildi.

Arat'ı istifaya götüren süreçte, siyah-beyazlı futbol takımının şampiyonluk yarışının uzağında kalması, sözlerin yerine getirilmemesi ve yöneticilerin uyumsuzlukları önemli rol oynadı.

Son 2 sezonda 6 teknik direktör görev yaptı

Beşiktaş, son dönemde teknik direktör konusunda istikrar sağlayamadı.

Geçen sezondan bu yana sergilediği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlı futbol takımında 6 teknik adam görev yaptı.

Bu süreçte Başkan Ahmet Nur Çebi döneminde Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay teknik direktörlüğü üstlendi. Hasan Arat da başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Çalımbay, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst ile çalıştı.

Serdar Topraktepe, Arat'ın başkanlığında Çalımbay, Santos ve Van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı ekibin başına geçti.

Kazanılan 2 kupa yeterli olmadı

Beşiktaş Futbol Takımı, Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde 2 kez kupa sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'i 6. tamamladığı geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkı elde etti.

Beşiktaş, bu sezona Turkcell Süper Kupa'da zaferle başlamasına rağmen ligde ve Avrupa'da sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

Al Musrati ve Muçi'nin transferi çok konuşuldu

Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde futbolcular Moatasem Al Musrati ve Ernest Muçi için ödenen bonservis bedelleri tepki çekti.

Geçen sezonun ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 2 oyuncu için Beşiktaş'ın kasasından yaklaşık 21 milyon avro çıktı.

Al Musrati ile Muçi'nin sergiledikleri performansla beklentileri karşılayamaması, maliyetlerinin çok konuşulmasına ve Arat yönetiminin eleştirilerin hedefi haline gelmesine neden oldu.

Siyah-beyazlıların bu sezon futbol takımında kurduğu kadro ve izlediği transfer politikası da büyük tepki topladı.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Hüseyin Yücel, Serdal Adalı, Hasan Arat, Politika, Beşiktaş, Futbol, Aralık, Spor, Son Dakika

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