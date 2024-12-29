Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının belli olacağı kongrede üyeler, 26 sandıkta oy kullandı.
Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı'nın başkanlık yarışı verdiği genel kurula 13 bin 158 üye katıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçim Tamamlandı - Son Dakika
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