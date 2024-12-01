Beşiktaş'ta Paulista Ameliyat Oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Paulista Ameliyat Oldu

Gabriel Paulista, Maccabi Tel Aviv maçında yaralanarak başarılı bir ameliyat geçirdi.

01.12.2024 16:46
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Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir." denildi.

Paulista'nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Paulista Ameliyat Oldu - Son Dakika

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