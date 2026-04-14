Beşiktaş'ta Sakatlık: Kartal Kayra Yılmaz

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Kartal Kayra Yılmaz'ın "ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık" tespit edildiğini duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir. Kartal Kayra Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
Açıklamada, siyah-beyazlı oyuncu için "cerrahi tedavi" planlandığı ifadesine de yer verildi.
