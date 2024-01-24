Beşiktaş\'ta Savunma Sorunu: 22 Maçta 30 Gol

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 22 maçta kalesinde 30 gol gören Beşiktaş'ta savunmadaki belirsizlik göze çarpıyor. Bu sezon 4 kez teknik direktör değiştiren siyah-beyazlılar, ligdeki 22 mücadelede tam 15 farklı defans hattıyla maçlara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, 36 puanla zirvenin 18 puan gerisinde 4. basamakta kendine yer buldu. Sezon boyunca gol yollarında etkisiz kalan Kartal, savunmada da sıkıntılar yaşıyor. Rakip ağları 33 kez sarsan Beşiktaş, filelerinde de 30 gole engel olamadı.

Son 10 sezonda en fazla gol yediği ikinci dönem

Siyah-beyazlı takım, savunmada gösterdiği bu kötü performansıyla ligde son 10 sezonda 22. haftaya kadar olan bölümler dikkate alındığında en fazla gol yediği ikinci dönemi yaşıyor. Beşiktaş, bu sezona benzer bir tabloyu 2021-2022 sezonunda yaşamış ve 22 haftada 34 gol atıp, kalesinde 30 gol görmüştü.

Kartal'ın söz konusu süreçte en az gol yediği sezonlar ise yine Süper Lig şampiyonu olduğu 2015-2016 ve 2016-2017 sezonları. Beşiktaş, 2015-2016'da 51 kez gol sevinci yaşayıp, 20 gol yerken, 2016-2017'de ise bu sayı 44'e 18 olarak dikkat çekti.

Beşiktaş'ın ligde son 10 sezonun 22. haftasına kadar olan bölümlerde attığı ve yediği gol sayıları şöyle:

2013-2014

Attığı: 39 - Yediği: 22

2014-2015

Attığı: 36 - Yediği: 22

2016-2016

Attığı: 51 - Yediği: 20

2016-2017

Attığı: 44 - Yediği 18

2017-2018

Attığı: 41 - Yediği: 21

2018-2019

Attığı: 42 - Yediği: 28

2019-2020

Attığı: 34 - Yediği: 28

2020-2021

Attığı: 48 - Yediği: 25

2021-2022

Attığı: 34 - Yediği: 30

2022-2023

Attığı: 32 - Yediği: 21

22 maçın 9'unda kalesini gole kapadı

Beşiktaş, Süper Lig'deki 22 mücadelesinde 9 kez kalesini gole kapatabildi. İstanbul ekibi, sezonun ilk haftasındaki Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Sivasspor, 7. haftadaki Konyaspor, 8. haftadaki İstanbulspor, 10. haftadaki Gaziantep FK, 12. haftadaki Başakşehir, 16. haftadaki Çaykur Rizespor, 20. haftadaki Fatih Karagümrük ve son olarak da bu hafta Adana Demirspor karşısında gol yemeden 90 dakikayı tamamladı.

Savunma dörtlüsü oturmadı

Sezona Teknik Direktör Şenol Güneş idaresinde başlayan, ardından yola Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz ile devam eden Beşiktaş, işler yolunda gitmeyince kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay ile anlaştı. Bu süreçte yönetim değişikliği de yaşayan Kartal'da Çalımbay dönemi de çok uzun sürmedi. 60 yaşındaki teknik adamın ardından ligde 3 mücadeleye U19 Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkan siyah-beyazlılar, daha sonra takımı Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'a emanet etti.

Henüz sezonun yarısı geride kalmışken çok fazla teknik ekip değişikliği yaşayan Kartal'da, sakatlıklar, Afrika Uluslar Kupası gibi birçok etmen de bu duruma eklenince kadro istikrarında sorunlar oraya çıktı.

Kolay gol yiyen bir takım haline dönüşen Beşiktaş'ta, geride kalan 22 karşılaşmada 15 farklı defans dörtlüsüyle sahaya çıktı. Zaman zaman oyun içerisinde de rotasyonların yaşandığı siyah-beyazlı ekipte bu rotasyonda 9 kez ile en fazla Onur Bulut forma giydi. Onur'u 8 defa Colley ve 7'şer kez de Necip Uysal ve Zaynutdinov takip etti.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de oynadığı 22 maçta denediği 15 farklı savunma tandemi şöyle:

Rosier - Necip Uysal - Colley - Masukau

Rosier - Amartey - Colley - Masuaku

Rosier - Necip Uysal - Colley - Onur Bulut

Onur Bulut - Bailly - Colley - Masuaku

Rosier - Bailly - Amartey - Zaynutdinov

Rosier - Amartey - Colley - Zaynutdinov

Onur Bulut - Bailly - Necip Uysal - Zaynutdinov

Rosier - Necip Uysal - Amartey - Tayfur Bingöl

Onur Bulut - Necip Uysal - Colley - Umut Meraş

Onur Bulut - Bailly - Amartey - Umut Meraş

Onur Bulut - Amartey - Colley - Masuaku

Onur Bulut - Zaynutdinov - Colley - Masuaku

Onur Bulut - Necip Uysal - Zaynutdinov - Emrecan Terzi

Onur Bulut - Tayyip Talha Sanuç - Zaynutdinov - Umut Meraş

Sevensson - Necip Uysal - Zaynutdinov - Emrecan Terzi - İSTANBUL