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Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu: İlk görüşeceğim isim Sergen Yalçın - Son Dakika

Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu: İlk görüşeceğim isim Sergen Yalçın

10.11.2023 08:25  - Güncelleme: 08:43

Seçime giden Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu. Adalı, teknik direktörlük için görüşeceği ilk ismin Sergen Yalçın olacağını söyledi.

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından başkanlığa bir aday daha çıktı. Ahmet Nur Çebi'nin seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından Serdal Adalı adaylığını ilan etti.

"BASKI VE İSTEĞİ KARŞILIKSIZ BIRAKMAK ZOR"

Beşiktaş'ta geçtiğimiz dönemlerde ikinci başkanlık yapan Adalı TRT Spor'a konuşurken, "Şu an tek aday var. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Camiadan büyük baskı ve istek var. Bunu karşılıksız bırakmak zor. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada ve sorumluydu. Transferleri yapan kendisiydi. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı." dedi.

Serdal Adalı

"GÖRÜŞECEĞİM İLK İSİM SERGEN YALÇIN OLACAK"

Serdal Adalı, NTV'ye yaptığı açıklamada da, "Teknik direktör konusunda görüşeceğim ilk isim Sergen Yalçın olacak. Kendisi şu an için en uygun isim." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu: İlk görüşeceğim isim Sergen Yalçın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu: İlk görüşeceğim isim Sergen Yalçın - Son Dakika
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