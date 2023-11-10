Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın ardından başkanlığa bir aday daha çıktı. Ahmet Nur Çebi'nin seçime girmeyeceğini açıklamasının ardından Serdal Adalı adaylığını ilan etti.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz dönemlerde ikinci başkanlık yapan Adalı TRT Spor'a konuşurken, "Şu an tek aday var. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Camiadan büyük baskı ve istek var. Bunu karşılıksız bırakmak zor. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada ve sorumluydu. Transferleri yapan kendisiydi. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı." dedi.
Serdal Adalı, NTV'ye yaptığı açıklamada da, "Teknik direktör konusunda görüşeceğim ilk isim Sergen Yalçın olacak. Kendisi şu an için en uygun isim." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu: İlk görüşeceğim isim Sergen Yalçın - Son Dakika