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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası! - Son Dakika

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!

09.12.2021 10:22

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki peş peşe kötü sonuçlar Beşiktaş'ı yıktı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetime istifasını sunduğu öne sürüldü.

Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maç sonrası bırakma kararı alan ancak daha sonra göreve devam eden 49 yaşındaki teknik adam B. Dortmund maçının ardından kararını verdi. Fanatik'in haberine göre; geçen sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, bugün yönetime istifasını sunacak.

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Beşiktaş yönetiminin ikinci kez istifasını sunacak Yalçın'ın talebini bu kez kabul edeceği aktarıldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar da Yalçın'dan desteğini çekti. Bugün ayrılık açıklamasının gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!

Sergen Yalçın, Giresunspor, Dortmund, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası! - Son Dakika Spor


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