Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!

Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maç sonrası bırakma kararı alan ancak daha sonra göreve devam eden 49 yaşındaki teknik adam B. Dortmund maçının ardından kararını verdi. Fanatik'in haberine göre; geçen sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, bugün yönetime istifasını sunacak.

YÖNETİM KABUL EDECEK

Beşiktaş yönetiminin ikinci kez istifasını sunacak Yalçın'ın talebini bu kez kabul edeceği aktarıldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar da Yalçın'dan desteğini çekti. Bugün ayrılık açıklamasının gelmesi bekleniyor.