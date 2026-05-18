Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Yollar Ayrıldı

BEŞİKTAŞ, teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta bugün başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah-beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.