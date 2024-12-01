BEŞİKTAŞ'TA teknik direktör konusundaki hareketlilik bugün başlıyor.
Giovanni Van Bronckhorst'un gönderilmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğunun ilk adayı Sergen Yalçın. Siyah beyazlı kulübün yeni başkanı Hüseyin Yücel, bu akşam Sergen Yalçın ile bir araya gelerek Beşiktaş'ın teklifini iletecek.
Sergen Yalçın 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış ve takımı şampiyon yapmıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük İçin İlk Aday Sergen Yalçın - Son Dakika
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