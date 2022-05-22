Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı

22.05.2022 17:07

4 sezondur Beşiktaş'ta forma giyen Hırvat savunmacı Domagoj Vida, siyah beyazlı camia ile yollarını ayırdı. Vida'nın eşi Ivana sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Burada geçirdiğimiz yıllar boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için sonsuz teşekkürler. Şimdi veda zamanı ama hepiniz daima kalbimizde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Beşiktaş'ta birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor. Bu isimlerden biri olan Domagoj Vida, sezonun son maçı olan Konyaspor karşılaşmasının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yıldız savunmacının eşi de yaptığı paylaşımla siyah-beyazlılara veda etti.

"HEPİNİZ DAİAMA KALBİMDE OLACAKSINIZ"

Deneyimli savunmacının eşi Ivana Vida paylaşımında, "Burada geçirdiğimiz yıllar boyunca gösterdiğiniz sevgi ve destek için sonsuz teşekkürler. Yengeniz olmak hayatımda yaşadığım en güzel deneyimdi, çok teşekkür ederim. Şimdi veda zamanı ama hepiniz daima kalbimizde olacaksınız." ifadelerine yer verdi.

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Domagoj Vida, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı - Son Dakika
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