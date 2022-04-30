Beşiktaş'ta Vida, sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayacak - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Vida, sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayacak

30.04.2022 13:45
Beşiktaş'ta Vida, sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayacak

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacakları maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacakları maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün gerçekleştirilen antrenman sonrası sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden Vida'nın Acıbadem Fulya Hastanesinde MR görüntülemesinin yapıldığı belirtildi.

Uyluk iç tendonunda ödem (adduktor tendinit) tespit edilen ve tedavisine başlanan Vida'nın Yukatel Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Vida, sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Vida, sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayacak - Son Dakika
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